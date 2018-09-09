۱۹ تیم در مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان کشور حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شکری عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری این رقابت ها در جمع خبرنگاران تاکید کرد: این رقابت ها برای اولین بار و به سبک آزاد در اردبیل برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور ۱۹ تیم در قالب ۳۵۰ ورزشکار کبدی باز تصریح کرد: اولین دوره رقابت های کبدی نوجوانان کشور با استقبال بسیار خوبی برخودار بود بطوریکه هم اکنون تمام استان های مطرح در رشته کبدی کشور در این مسابقات حاضر هستند.

رئیس هیئت کبدی استان با اشاره به برگزاری این رقابت ها به مدت چهار روز در اردبیل یادآور شد: تیم های حاضر در این مسابقات در چهار گروه به رقابت پرداختند و قرار است مسابقات نهایی فردا دوشنبه برگزار شود.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را رشد و گسترش ورزش کبدی در رده های پایه در سراسر کشور عنوان کرد و ادامه داد: نفرات برتر این رقابت ها به اردوی تیم ملی کبدی کشورمان دعوت خواهند شد.

شکری برگزاری رقابت های کبدی در سنین پایه را در رشد و توسعه این رشته و نیز پرورش استعدادهای ملی موثر دانست و بیان داشت: با سرمایه گذاری در این رده سنی می توان ورزشکاران زیادی را برای پشتیبانی و تقویت تیم ملی کشورمان در رقابت های آینده تربیت کرد.