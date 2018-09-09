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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۳۹

وزیر خارجه هند سفر به سوریه را به تعویق انداخت

وزیر خارجه هند سفر به سوریه را به تعویق انداخت

وزارت خارجه هند از تعویق سفر وزیر خارجه این کشور به سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی‌اِن‌اِی،  هند امروز یکشنبه اعلام کرد که سفر «سوشما سوراج» وزیر خارجه این کشور به سوریه به تعویق افتاده است.

وزارت خارجه هند علت این رویداد را اوضاع کنونی سوریه توصیف کرده است.

دهلی نو در ادامه تأکید که تاریخ جدیدی این سفر در رایزنی های دوجانبه میان نمایندگانی از دو طرف مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

این در حالیست که رسانه های هندی پیشتر اعلام کرده بودند که وزیر خارجه  این کشور قرار است در نیمه ماه جاری میلادی در سفر به سوریه با ولید المعلم همتای سوری خود دیدار کند.

کد مطلب 4398723

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