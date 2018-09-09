اهدای پرچم عزای حسینی به هیئت های مذهبی کشور در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای پرچم عزای حسینی به هیئت‌های مذهبی کشور در آستانه محرم بعدازظهر یکشنبه در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم ۳۰۰ هیئت مذهبی از ۲۰ استان کشور و ۱۰ هیئت مذهبی از کشورهای اسلامی بیرق عزاداری امام حسین(ع) را از آستان قدس رضوی دریافت کردند.

معاون تبلیغات آستان قدس رضوی در این مراسم گفت: جبهه استکبار از جبهه قدرتمند سیدالشهدا(ع) می‌ترسد و ازاین‌جهت در آستانه اربعین حسینی برای ایجاد فتنه و تفرقه تلاش می‌کند چون هیئت‌های عزاداری پیام استکباری ستیزی امام حسین(ع) را هرسال به گوش جهانیان ارسال می‌کنند.

حجت السلام سید جلال حسینی بیان کرد: تاکنون ۶ هزار هیئت مذهبی از سراسر کشور در دفتر هیئت‌های مذهبی آستان قدس رضوی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اظهارکرد:دشمنان اسلام امروز هیئت‌های عزاداری امام حسین(ع) را هدف قرار داده‌اند و سعی دارند با بی‌خاصیت جلوه دادن عزاداری و گریه برای امام حسین(ع) این شور حسینی را کم‌رنگ جلوه دهند.