مشکلات توزیع مرغ در استان ایلام برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: قیمت مرغ در سطح بازار استان طی ماه های اخیر روند صعودی داشته و با توجه به اینکه این ماده غذایی از اصلی ترین خوراک مردم به شمار میب آید مشکلاتی را برای مردم بویژه اقشار م درآمد ایجاد کرده است.

وی افزود: یکی از اصلی ترین دلایل بروز این مسئله مشکلات ناشی از تعطیلی کشتارگاه ها بود که با رایزنی های صورت گرفته بزودی این مسئله نیز مرتفع خواهد شد.

استاندار ایلام تاکید کرد: در کنار ایلام موضوع با وجود انکه میزان تولید در استان بیش از میزان مصرف است ولی به دلیل فعالیت دلالان و واسطه ها مشکلاتی در توزیع ایجاد شده است.

سلیمانی دشتکی بر لزوم قطع دست واسطه ها در این زمینه و عرضه مسنقیم مرغ به مردم تاکید کرد و گفت: این راهبرد نیز در تعدیل قیمت ها بسیار تعیین کننده خواهد بود.

وی افزود: برای کنترل قیمت مرغ باید نسبت به حذف دلالان و عرضه مستقیم مرغ با ارائه آن در مراکزی که شهرداری در اختیار صنعت، معدن و تجارت قرار می دهد، اقدام کرد تا تهیه مرغ بطور مستقیم در دسترس مردم قرار گیرد.

استاندار ایلام ابراز داشت: بدون شک در ایجاد التهابات ماه های اخیر در بازار دست دشمنان این ملت دیده می شود ولی این ملت سربلند گردنه های بسیار سخت تر از شرایط کنونی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند و از این برهه نیز با سربلندی عبور خواهند کرد.

استاندار ایلام مردم ایران را دارای آستانه تحمل بالایی معرفی و اعلام کرد: التهابات بازار در حال فرو نشستن است و پیش بینی ها این است که در نهایت تا ۲ ماه آینده بازار به آرامش خواهد رسید.