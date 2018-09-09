تولید مرغ در ایلام ۴ برابر مصرف روزانه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتراب میری عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان ابراز داشت: مردم اطمینان داشته باشند که استان در زمینه تامین مرغ مصرفی در استان کوچکترین کمبودی ندارد و هم اکنون بخش زیادیی از تولید مرغداری های ایلام نیز به سایر استان ها ارسال می شود.
وی ادامه داد: ۴۰۰ واحد مرغداری در استان وجود دارد که روزانه ۱۴۰ تن مرغ در استان تولید می شود.
رئیس جهاد کشاورزی ایلام اضافه کرد: در حالیکه مصرف روزانه گوشت مرغ در استان ۳۰ تن است مرغداری های ایلام روزانه ۴ برابر این مقدار و حدود ۱۲۰ تن تولید می کنند.
میری با اشاره به فعالیت ۴۰۰ واحد مرغداری در استان ایلام گفت: تعداد جوجه ریزی در مرغداری های استان امسال جاری ۷۸۱۵ قطعه بوده است.
وی اظهار کرد: این مقدار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش را نشان می دهد.
رئیس جهاد کشاورزی ایلام همچنین اشاره ای به بازار گوشت قرمز زد و گفت: به منظور تنظیم و متعادل سازی قیمت ها بزودی ۴۰ تن گوشت قرمز منجمد در بازار استان توزیع می شود، ضمن اینکه اکنون ۷۰ تن گوشت در انبارهای استان ذخیره سازی شده است
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