۴۰ روحانی آبادانی در شلمچه خدمات فرهنگی ارائه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین رضوی پور عصر امروز در نشست هم اندیشی با موکب داران اربعین حسینی در محل تالار الغدیر فرمانداری ویژه آبادان با تاکید بر اینکه ستاد اربعین امسال پرشورتر و پربارتر از سال قبل عمل می کند، افزود: دشمن دین و اسلام که اجتماع پرشور و عظیم اربعین را بر نمی تابد تمامی تلاش خود را بکار برده تا با ایجاد دو دسته گی و تفرقه وحدت میان مسلمانان را بر هم بزند.

وی اظهار کرد: از آن رو که آنها با سوء استفاده از اختلاف ها در صدد ضربه زدن به اسلام هستند لذا باید هوشیار باشیم و اشتراک ها را مد نظر قرار دهیم، همین موضوعی را امروز درباره عراقی ها مطرح می کنند زمانی درباره ایرانی ها طرح کردند که سبب شد برخی ها عراقی ها در آن برهه از زمان با ایرانی ها رفتار خوبی نداشتند و امروز عکس این قضیه را رقم زده اند اما باید با نگاه به اشتراک های میان دو کشور و در نظر گرفتن توطئه های دشمنان که قصد دارند با انتشار عکس ها و فیلم های مختلف عِرق ملی را تحریک کنند ضمن هوشیاری، توطئه های دشمنان را خنثی کنیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه خلاءها و کمبودها در شلمچه جبران شود، تصریح کرد: ویزا مهمترین مشکل زائران است که انتظار می رود با توجه به گرانی نرخ دلار مسئولان منطقه آزاد اروند و فرمانداران شهرهای آبادان و خرمشهر در تعامل با سایر مسئولان زمینه سفر آسان زائران مشتاق اباعبدالله را فراهم کنند، نباید اجازه دهیم تا به خاطر بالا بودن نرخ ویزا از سیل مشتاقان اباعبدالله کاسته شود، اتخاذ تصمیمات سریع و روشن در این باره الزامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان با بیان اینکه همگان در ایام اربعین از سرمایه های شخصی خود برای ارائه خدمات با زائران حسینی هزینه می کنند، گفت: ضروری است تا در یک هماهنگی با ادارات بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت، برای موکب داران در بحث تامین و توزیع مایحتاج اولیه و مورد نیاز با نرخ مصوب دولتی سهمیه ای پیش بینی شود.

حجت الاسلام رضوی پور افزود: متاسفانه سال گذشته بخشی از موقعیت آبادان که حق موکب داران این شهر است میان برخی شهرهای دیگر تقسیم شد و موکب داران آبادانی در شرایط سخت و نامناسبی موکب های خود را برپا کردند لذا ضروری است در این زمینه حق موکب داران آبادانی به آنان داده شود.

وی اظهار کرد: نیازمند سه کانکس برای انجام امور فرهنگی از جمله برپایی میز پاسخگویی به شبهات و استراحت روحانیون مستقر در شلمچه داریم، از روحانیون و حوزیان آبادانی می خواهیم تا با حضور در موقعیت آبادان ما را در امر فرهنگ سازی یاری کنند، حدود ۴۰ روحانی در ایام اربعین نیاز داریم که آنها را از میان ۲۴۰ روحانی موجود در شهر و روحانیون اعزامی به منطقه جذب می کنیم.

وی از تاخیر در صدور کارت تردد به عنوان یکی دیگر از مشکلات خادمان اربعین در مرز شلمچه نام برد و تصریح کرد: به رغم در اختیار داشتن کارت تردد اما باز هم از سوی نیروهای انتظامی مستقر در منطقه از تردد آنان جلوگیری می شود و این مسئله بارها دردسرهایی را برای خادمان حسینی ایجاد کرده است لذا هماهنگی میان بخشی در این باره ضروریست، امسال نیز بسته های فرهنگی در میان زائران اربعین توزیع می شود.