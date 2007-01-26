به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه سینما شهر اعلام کرد مرحله بازسازی اساسی سینما فردوسی از آبان‌ماه سال جاری با حمایت موسسه سینما شهر وابسته به معاونت سینمایی وزارت ارشاد آغاز شد و با پایان این مرحله، سینما فردوسی از 12 بهمن‌ماه 85 دوباره وارد چرخه سینمای ایران می‌شود.



از جمله کارهایی که در مرحله بازسازی سینما فردوسی انجام شده می‌توان به نصب سیستم مکانیزه فروش بلیت، اصلاح گیشه، ساخت بوفه جدید و مدرن، تعویض پله‌های ورودی و بازسازی دیوارهای سالن انتظار اشاره کرد. این سالن با ظرفیت بیش از 900 صندلی تا چند روز دیگر آماده میزبانی از علاقمندان سینماست.

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