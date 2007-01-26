اقدام نظامی علیه ایران فاجعه بار خواهد بود / مذاکرات درباره موضوع هسته ای تهران باید از سرگرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد البرادعی شب گذشته در سخنانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت : عملیات نظامی علیه ایران نه تنها مفید و سودمند نخواهد بود؛ بلکه فاجعه بار خواهد بود.



وی افزود : امیدوارم که سخن گفتن از عملیات نظامی (علیه ایران) متوقف شود.



البرادعی با مقایسه کردن ایران و عراق درباره این مسئله گفت : در عراق با استناد به اطلاعات اشتباه، وارد جنگی شدیم که فاجعه بار بود.وی خاطر نشان کرد که ایران امروز ابزار و وسایلی را که بتواند سلاح هسته ای تولید کند، در اختیار ندارد.



البرادعی گفت : ما تاسیساتی را که زمینه ساخت سلاح هسته ای را فراهم می کند، (در ایران) ندیده ایم.



شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان نیز که در این نشست شرکت کرده بود؛ درباره عواقب فاجعه بار هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و نگرانی عمیق خود را از این مسئله ابراز کرد.



شوکت عزیز که کشورش دارای سلاح هسته ای است، گفت : استفاده از انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز حق طبیعی همه است.



در حالی که ایران تاکید کرده است، برنامه هسته ای اش فقط برای اهداف صلح آمیز دنبال می شود؛ کشورهای غربی به ویژه آمریکا ،این کشور را به تلاش جهت دستیابی به بمب اتمی متهم کرده اند.