تیم فوتبال پاس همدان در چند پست با کمبود بازیکن روبرو است

احمد جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار تیم پاس برابر بعثت کرمانشاه اظهار داشت: تیم فوتبال پاس تمرینات خود را به نسبت سایر تیم دیرتر آغاز کرد و طی۱۰ روز گذشته پاسی ها فشار تمرینی بسیار زیادی را تحمل کردند و در دیدار برابر بعثت کرمانشاه نیز از جانمایه گذاشتند.
وی بابیان اینکه میتوانستیم در این دیدار به پیروزی برسیم و پیروزی حق ما بود، گفت: گلی که به ثمر رساندیم با توجه به بازدید فیلم این دیدار و نظر کارشناسان؛ آفساید نبود و کاملاً سالم زده شد.
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به تیم بعثت کرمانشاه گفت: این تیم بازیکنان سختکوش و جوانی داشت و بازی خوبی را برابر پای به نمایش گذاشت اما اگر بازیکنان ما کمی با دقت بودند میتوانستیم به پیروزی برسیم.
جمشیدیان عنوان کرد: اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل طی ۴۸ ساعت قبل از دیدار تلاش کردند تا بدهیهای پاس را تسویه کنند و با پیگیریهای سرپرست یک ساعت قبل از این دیدار موفق شدیم کارت بازیکنان را صادر کنیم.
وی با اشاره به ضعف پاس در عمق در چند صحنه گفت: در چند پست کمبود بازیکن داریم کمااینکه فعلاً قضاوت در هفتههای اول زود است.
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: بهطور قطع پاس هفته به هفته بهتر خواهد شد و با رسیدن بازیکنان به سطح آمادگی بالا بازیهای بهتری را ارائه خواهیم داد و به هوادارانی که در دیدار برابر بعثت ما را تنها نگذاشتند قول میدهم که شرایط به مرور بهتر و ایده آل تر میشود.
گفتنی است؛ دیدار دو تیم پاس همدان و بعثت کرمانشاه عصر یکشنبه و در هفته نخست لیگ دسته دوم فوتبال کشور با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.
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