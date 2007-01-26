عاشورا تداوم اسلام و فرهنگ شیعه را بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد علی سلم آبادی مسئول شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی امروز در جلسه مشترک ستاد دهه فجر با تأکید برضرورت بهره گیری از ایام محرم در طول دهه مبارک فجر افزود: بهتر است در این راستا ادارات و سازمانها با یک رویه مشترک و واحد در تبلیغات محیطی از پرچم هایی استفاده کنند که بیانگر موضوعاتی چون محرم، عاشورا، دهه فجر و دستاوردهای هسته ای باشد.





وی تصریح کرد: اکنون که استکبار جهانی، تمام توان خود را به کار گرفته تا با رخنه در دین و ایمان و اراده مردم ما با استفاده از تهدیدها و تحریم‌ها، روحیه انقلابی مردم را تضعیف کند، بر همه واجب است با تمام توان، همراه با مردم همیشه در صحنه و هوشیار، بار دیگر دسیسه‌ها و نیرنگهای دشمنان را نقش بر آب کنیم.





مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی حضور در برنامه های دهه مبارک فجر را تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) برشمرد .

