اکبر فرید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی تیم پارس جنوبی در مقابل شهریار ساری اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت‌های مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و مدیر عامل باشگاه، درایت کادر فنی و تلاش بازیکنان تیم روند بسیار خوب و بی حاشیه ای طی می کند.

وی ادامه داد: با پیروزی پنج بر دو که امروز مقابل تیم شهریار ساری به دست آوردیم گامی دیگر برای رسیدن به قهرمانی برداشتیم که این مهم را به مردم خوب استان بوشهر که همواره حامی تیم بوده اند تبریک عرض می کنم.

مدیر تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی افزود: تیم پارس جنوبی در رقابت‌های این فصل لیگ برتر نسبت به فصول قبل از کیفیت بالاتری برخوردار است.

وی بیان کرد: در این بین تمام تیم‌ها در برابر پارس جنوبی با انگیزه بیشتری ظاهر می‌شوند که همین امر رقابت‌ها را سخت و فشرده کرده اما ارائه بازی‌های حساب شده که با اتحاد و همدلی هم همراه بوده باعث بدست آمدن نتایج دلخواه و صدر نشینی شده است.

فرید در خصوص میزبانی مناسب باشگاه شهریار ساری گفت: شرایط برگزاری بازی امروز بسیار مساعد بود و مسئولان سازمان لیگ، باشگاه شهریار ساری، رئیس هیات فوتبال استان مازندران، نیروی انتظامی ساری و مردم خوب ساری که در ورزشگاه حضور داشتند، زحمات زیادی برای انجام یک رقابت زیبا و جوانمردانه متحمل شدند که جای تقدیر دارد.