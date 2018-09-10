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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

مرکز تخصصی جراحی اطفال در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی می شود

مرکز تخصصی جراحی اطفال در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی می شود

یاسوج - رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از راه اندازی یک مرکز جراحی اطفال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی افزود: این مرکز می تواند به عنوان قطب جراحی اطفال در جنوب غرب ایران مطرح شود.

وی با بیان اینکه مؤسسه محکم یکی از مؤسساتی است که نقش تأثیرگذاری در ارتقاء برنامه های حمایتی، انسان دوستانه و کمک به بیماران نیازمند در سراسر کشور داشته است، گفت: این موسسه با حضور در استان به یاری بیماران زیادی آمده که مدتهای طولانی از درد و بیماری رنج می بردند.

وی بیان داشت: این موسسه تلاش فراوانی در راستای درمان، آموزش و پیشگیری از بیماریهای مادرزادی داشته است.

ایلامی افزود: تیم  پنج نفره پزشکان موسسه محکم شامل یک جراح فوق تخصص اطفال، جراح گوش، حلق و بینی و سه جراح پلاستیک با حضور در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به مدت چهار روز به بیماران خدمات درمانی ارائه دادند.

کد مطلب 4398811

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