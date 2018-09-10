سفر قریب الوقوع هیاتی از رهبران حماس به قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «موسی دودین» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که هیاتی از این جنبش به زودی برای بررسی مساله آشتی ملی و آرام سازی اوضاع در نوارغزه به قاهره سفر می کند.

وی در ادامه گفت که تماس ها با طرف مصری ادامه دارد و هیات های متعددی از جنبش حماس برای پیگیری مساله آشتی ملی و تلاش برای کاهش شدت محاصره غزه به قاهره سفر می کند.

دودین افزود: برخی طرف ها موضع منفی در قبال این مسائل داشتند و ملت فلسطین آنها را محاکمه خواهد کرد اما بهانه ای برای توقف آشتی ملی به دست آنها نخواهد داد و این آشتی باید با مشارکت تمامی گروه های فلسطینی محقق شود و ما همواره با آنها در تماس هستیم و هماهنگی های لازم را انجام می دهیم و معتقدیم که هماهنگی و همکاری مقدس، روابطی است که با گروه های فلسطینی برقرار می شود و نه رژیم صهیونیستی.

دودین تصریح کرد که مصر و برخی طرف های دیگر برای آرام سازی اوضاع در نوارغزه تلاش می کنند و ما دوست نداریم جلوی هیچ گونه تلاشی در این زمینه را بگیریم، اما امیدمان به ملت و مقاومت فلسطین است.

روزنامه الحیات ـ چاپ لندن ـ دیروز شنبه اعلام کرده بود که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با تهدید به توقف انتقال وجه به نوارغزه و مسئول دانستن طرف های خارجی در قبال جدایی احتمالی نوارغزه از اراضی اشغالی سال ۱۹۶۷ فلسطین، جلوی توافق آرام سازی اوضاع میان گروه های مقاومت فلسطین در غزه و رژیم صهیونیستی را گرفت.

این روزنامه خاطرنشان کرد که عباس به طرف های عربی و بین المللی گفته بود که اجازه امضای توافق درباره بخشی از اراضی اشغالی فلسطین و یا میان یک گروه سیاسی و رژیم صهیونیستی را نخواهد داد.