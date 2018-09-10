اجرای عملیات تکمیلی سد خاکی لاور میستان در شهرستان بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز شجاعی در رابطه با اجرای این طرح عنوان کرد: از آنجا ئیکه این محدوده تنها تأمین کننده منابع آب شرب شهر بستک است و با توجه به اهمیت آب در منطقه، توجه به منابع آب این ناحیه از اولویت خاصی برخوردار است.

وی افزود: در همین راستا یکی از اهداف مهم این پروژه ، بهره گیری از سیلاب مسیل های مشرف به لاورمیستان است که به منظور تغذیه منابع زیرزمینی بخصوص جلوگیری از کاهش افت سطح آب در چاه های مورد بهره برداری برای آب شرب بستک صورت می گیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: از دیگر اهداف طرح ، کنترل سیلاب به منظور کاهش خسارات سیل و جلوگیری از فرسا یش آبی در مسیل های مورد مطالعه است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به اینکه بهبود منابع آب کشاورزی از نظر کمی و کیفی از دیگر اهداف اجرای طرح است گفت: با توجه به محرومیت منطقه، اجرای این طرح باعث ثبات اشتغال در محدوده مورد مطالعه می شود که یکی از اهداف کلی و سیاست های کلان دولت است همچنین اجرای طرح بطور کلی موجبات توسعه پایدار را در این ناحیه فراهم میکند.

شجاعی درباره مختصات این طرح نیز اظهار کرد: بر اساس مطالعات، سد تغذیه مصنوعی لاور-میستان از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع حدود شش متر از بستر رودخانه می‌باشد که با احداث این سد امکان تامین و ذخیره سازی آب مورد نیاز بصورت زیرزمینی در سفره های آب زیرزمینی امکان‌پذیر خواهد شد علاوه بر اینکه با کنترل سیلاب از خسارت‌های ناشی از سیلاب کاسته می شود.

وی در پایان با اشاره به مختصات جغرافیایی این طرح گفت: محدوده طرح در لاورمیستان ( یکی از روستاها ی دهستان جناح ) قرار دارد. فاصله بخش جناح تا شهرستان بستک 34 کیلومتر و فاصله لاورمیستان تا شهرستان بستک حدود 57 کیلومتر می باشد همچنین میزان هزینه اجرای این طرح بالغ بر 67 میلیارد ریال است.