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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۴۰

فرمانده حوزه مقاومت جزیره هرمز:

رزمایش «محمد رسول الله ۲» در جزیره هرمز برگزار شد

رزمایش «محمد رسول الله ۲» در جزیره هرمز برگزار شد

هرمز - فرمانده حوزه مقاومت جزیره هرمز گفت: رزمایش بزرگ محمد رسول الله ۲ با حضور بسیجیان گردان ال بیت المقدس در جزیره هرمز برگزار شد.

عیان الله احمدی زاده  در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تجمع عاشوراییان سپاه محمد رسول الله ۲در جزیره هرمز  گفت: این رزمایش از سیزدهم تا بیستم شهریور با اعزام ۱۰ گروه بسیجی جهادی در زمینه های عمرانی، پزشکی و آموزشی و با هدف خدمت بی منت، کمک و خدمات رسانی و حمایت از مناطق محروم در سطح جزیره هرمز  اجرا می شود.

فرمانده حوزه مقاومت شهدای هرمز  گفت: حفظ و انسجام و تقویت وحدت بین مردم و مسئولان، ایجاد امید در جامعه نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی و تضعیف دشمنان از اهداف برگزاری این رزمایش است.

وی در ادامه افزود: ایجاد شور و نشاط در جوانان به ویژه نیروهای بسیجی و ایجاد یأس و نا امیدی در دل دشمن و امید در سطح جامعه از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش است.

وی با توجه به مشکلات مختلف طبقه محروم و مستضعف جامعه به خصوص در شرایط به وجود آمده امروز، خاطر نشان کرد: بسیج همواره در کنار محرومین و مردم بوده و در حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله به کمک مردم و محرومین شتافته و فعالیت های عمرانی خوبی انجام داده است.

کد مطلب 4398853

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