بدمینتون باز سنندجی به دو نشان نقره مسابقات غرب آسیا دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، مسابقات قهرمانی غرب آسیا با درخشش بدمینتون بازان ایران در لبنان به کار خود پایان داد.

شایان رضا ربابی بدمینتون باز شایسته سنندجی نیز تیم ملی ایران را در این رقابت ها همراهی کرد و موفق به دو نشان نقره بخش یک نفره و دو نفره شد.

در دیدار فینال رده سنی زیر ۱۷ سال پسران بخش یک نفره ، شایان رضا ربابی به مصاف نیما رستم پور هم تیمی خود رفت که در پایان با شکست دو بر صفر به مدال نقره دست یافت.

همچنین شایان رضا ربابی و نیما رستم پور در قسمت دو نفره با شکست مقابل تیم اردن نشان نقره این دوره از رقابت ها به خود اختصاص دادند.

تیم ملی زیر ۱۵ و ۱۷ سال کشورمان با هشت بدمینتون باز به مربیگری مرتضی ولی دروی در این رقابت ها شرکت کرد.

مسابقات بدمینتون قهرمانی غرب آسیا رده های سنی زیر ۱۵ و ۱۷ سال در روزهای ۱۷ تا ۱۸ شهریور ماه در سالن بدمینتون شهر بیروت برگزار شد.