حضور متفاوت کاپیتان در تیم ملی بسکتبال/حاضر در تهران غایب در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، پنجره چهارم مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین برای بسکتبال ایران از روز پنجشنبه و در تهران آغاز می شود و طی آن تیم ملی کشورمان در تالار بسکتبال آزادی به مصاف فیلیپین می رود.

به فاصله دو ساعت بعد از انجام این دیدار، ملی پوشان بسکتبال راهی فرودگاه امام خمینی (ره) می شوند تا با سفر به ژاپن برای دیدار با تیم ملی این کشور آماده شوند. دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل ژاپن دوشنبه هفته آینده برگزار می شود.

برای برگزاری دو دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل فیلیپین و ژاپن، هنوز ترکیب مورد نظر و قطعی کادر فنی اعلام نشده است به خصوص اینکه وضعیت بازیکنان مصدومی مانند حامد حدادی و ارسلان کاظمی مشخص نیست. البته ترکیب تیم ملی تا روز چهارشنبه که نشست هماهنگی دیدار تیم های ایران و فیلیپین در تهران برگزار می شود، نهایی خواهد شد اما آنچه مسلم است، مشخص بودن وضعیت صمد نیکخواه بهرامی برای این دو دیدار است.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال این تیم را در دیدار روز پنجشنبه مقابل فیلیپین همراهی خواهد کرد اما در ترکیب تیم اعزامی به ژاپن برای دیدار هفته آینده مقابل این تیم غایب است.

صمد نیکخواه بهرامی بعد از دیدار برابر فیلیپین راهی آمریکا می شود تا با یک تیم باشگاهی مذاکره کند. وی برای انجام این سفر و غیبت در ترکیب تیم ملی، هماهنگی های لازم را با کادر فنی تیم ملی بسکتبال انجام داده است.