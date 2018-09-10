عشق تار و پود ۶ هزار لباس شیرخوارگان حسینی را به هم می دوزد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: باز بوی کربلا می آید، بوی شقایق ها در همه جا به رقص درآمده... باز بوی ایثار، بوی عشق می آید.

دوباره کوچه پس کوچه های شهر و روستاهای خراسان جنوبی مشکی پوش شده اند. دوباره نجوای «یا امام کربلا» از پنجره ها، شبستان ها و تکایا به گوش می رسد.

مردم این دیار از هفته ها پیش خود را برای نوکری آقایشان آماده کرده اند. یکی برای شب اول محروم وقت روضه گرفته و دیگری برای شب دوم، آن یکی دیگر هم برای تاسوعا و عاشورای حسینی بی قراری می کند.

عده ای دیگر که دستشان به جایی بند نیست، به نوبه خودشان راه بندگی اهل بیت(ع) را برگزیده اند. عده ای جوان و یا مسن از ۲۰ روز گذشته گرد هم آمده اند تا برای برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی، زمینه را آماده کنند.

توزیع و بسته بندی شش هزار بسته لباس کودک برای مراسم عزای فرزند صغیر امام حسین(ع)، علی اصغر (ع)، راهی است که جوانان، نوجوانان و حتی خردسالان برای نوکری پیش گرفته اند.

عاشقانه هایی که تمامی ندارد

برای دیدن محفل نوکری عاشقان امام حسین(ع) قدم به یکی از کوچه های شمال شهر می گذاریم. جایی که نسبت به سایر مناطق شهری از امکانات کمتری برخوردار است اما عشق و دلدادگی در جای جای آن موج می زند.

قدم به مسجد صاحب الزمانی می گذاریم. همان جایی که گروهی از پایگاه صابره تحت عنوان گروه جهادی جمع شده اند تا برای برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی لباس ها را تولید و بسته بندی کنند.

از صفر تا ۱۰۰ کار دست خودشان است. اجناسی که قبلا با کمک های مردمی و خیرین تهیه شده، در گارگاه کوچکی دوخته می شود و سپس به دست عاشقان اهل بیت(ع) بسته بندی می شود.

نگاه غم انگیز اعضای حاضر در مسجد و صدای نوحه، حدیث امام رضا (ع) را در ذهنم یاد آوری می کند که فرمودند: «هر گاه ماه محرم فرا می رسید، پدرم (موسی بن جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی شد و غم و افسردگی بر او غلبه می یافت تا آن که ده روز از محرم می گذشت، روز دهم محرم که می شد، آن روز، روز مصیبت و اندوه و گریه پدرم بود).

به راستی که عاشقانه های مردم کویرنشین خراسان جنوبی برای اهل بیت (ع) تمامی ندارد.

نوکری برای امام حسین(ع) غرور آفرین است

یکی از اعضای گروه جهادی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اهداف خود بیان کرد: از اینکه برای فرزند امام حسین (ع) نوکری می کنم، احساس غرور می کنم.

کوثر خانی مسک بیان کرد: تنها خواسته ام از امام حسین(ع) این است که نگاهش را از من نگیرد تا بتوانم همیشه برای اهل بیت(ع) نوکری کنم.

وی با بیان اینکه آرزوی کربلا دارم، گفت: تاکنون به کربلا نرفته ام اما می دانم کربلا بهشت روی زمین است و آرزوی رفتن دارم.

خانی با اشاره به جنگ روانی دشمن بیان کرد: باید با الگو گرفتن از امام حسین(ع) تا آخرین قطره خون در مقابل ظلم و ستم ایستادگی کنیم.

تذکره کربلا می خواهم

در سکوتی سنگین سربند ها را داخل بسته بندی می گذارد. گاه و بی گاه نفس عمیقی می کشد و چیزی زیر لب زمزمه می کند. تنهایی اش را در هم میشکنم و علت حضورش را می پرسم.

سرش را بالا می گیرد و می گوید: تا حالا کربلا نرفته ام و تنها تذکره کربلا را از امام حسین(ع) می خواهم.

خودش را فاطممه رمضانی معرفی می کند و می گوید: گاهی در خواب هایم کربلا را می بینم اما تاکنون تصویرش را از نزدیک ندیده ام.

بغض می کند و می افزاید: تنها خواسته ام این است که یک بار در بین الحرمین بایستم و درد دل هایم را به امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) بگویم.

تنها برای بندگی آمده ام

آخوندی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تنها برای بندگی آمده ام، می گوید: خدمت برای امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) از هر کاری ارزشمند تر است.

وی بیان می کند: وقتی شنیدم که برای مراسم شیرخوارگان حسینی لباس بسته بندی می شود، بدون هیچ معطلی خودم را به این مکان رساندم تا خدمتی برای اهل بیت (ع) کرده باشم.

آخوندی با بیان اینکه نباید بگذاریم سیره زندگی امام حسین(ع) فراموش شود، می افزاید: باید ایثار، از خودگذشتگی و محبت را همواره مانند امامان مان در دل داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برخی از افراد به دنبال کم رنگ کردن فرهنگ شهادت و روش زندگانی اهل بیت(ع) هستند، می گوید: نباید اجازه دهیم بدخواهان ائمه اطهار(ع) به هدف پلید خود برسند.

دوخت و بسته بندی ۶ هزار لباس

مسئول پایگاه صابره بیرجند با اشاره به فعالیت این پایگاه بیان کرد: اعضای این پایگاه در قالب اردوی جهادی؛ برش، دوخت و بسته بندی لباس های مربوط به شیرخوارگان حسینی را انجام می دهند.

آسیه اکبرپور با بیان اینکه این افراد فعالیت های خود را از دو هفته گذشته آغاز کرده اند، گفت: دوخت لباس ها از اول ذی الحجه آغاز شده و ۲۰ نفر در این زمینه همکاری دارند.

وی ترویج فرهنگ اسلام دوستی و خدمت به اهل بیت(ع) را از مهم ترین اهداف این کار دانست و افزود: برای بسته بندی لباس ها ۲۵ نفر همکاری می کنند.

اکبرپور با بیان اینکه این بسته بندی برای سایر شهرستان ها فرستاده شده است، اظهار کرد: تا مراسم شیرخوارگان حسینی شش هزار بسته لباس آماده خواهد شد.

مسئول پایگاه صابره بیرجند با بیان اینکه عمده اعضای این اردو، جوانان هستند، گفت: خدمت برای اهل بیت (ع) پیر و جوان نمی شناسد.

وی با بیان اینکه هزینه های عمده این کار از محل کمک های خیرین تامین شده است، اظهار کرد: این کار در گام اولیه در قالب گروه کوچکی انجام می شد اما با توجه به استقبال مردم به مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) وصل شدیم.

تشکیل گروه های خدمت رسان محله محور

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی هم در این خصوص بیان کرد: با توجه به نزدیکی محرم، مسجد صاحب الزمانی دوخت و بسته بندی لباس شیرخوارگان حسینی را در دستور کار قرار داده اند.

مهدی هنری با بیان اینکه به طور متوسط ۲۰ نفر در زمینه دوخت و ۳۰ نفر در بحث بسته بندی مشارکت دارند، گفت: توزیع شش هزار بسته لباس در برنامه این گروه جهادی است.

وی هدف از اجرای این برنامه را خدمت هر چه بیشتر به اهل بیت دانست و افزود: این امر باعث حضور هر چه بیشتر جوانان در برنامه های مذهبی می شود.

هنری بیان کرد: یکی از برنامه های پیش رو در بسیج سازندگی، تشکیل گروه ها خدمت رسان محله محور است که در پایگاه های بسیج تشکیل می شود.