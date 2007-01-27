افراد دچار سوختگی شدید بیشتر در معرض افسردگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی ، سوختگی از جمله مشکلاتی است که تاثیر مستقیم بر مغز گذاشته و استانه تحریک پذیری افراد را کاهش می دهد و در این میان زنان نیز از حساسیت بیشتری برخوردارند.

یکی از محققان این طرح معتقد است که در مواردی که افراد به دلیل سوختگی نیاز به جراحی پلاستیک داشته باشند احتمال افسردگی در انها شدت می گیرد و بهتر است این درمان افسردگی به همراه درمان سوختگی انجام پذیرد تا نتیجه بهتری دهد.

بنابر همین گزارش ، از آنجا که پوست نخستین عضوی است که به مسائل و ناراحتی های روحی واکنش نشان می دهد چنانچه فرد نسبت به درمان افسردگی و ناراحتی های روحی خود اقدام نکند به طور قطع بهبودی سوختگی وی نیز به تعویق خواهد افتاد.

به طور کلی در بیش از 46 درصد از موارد سوختگی علائمی از افسردگی خفیف یا متوسط دیده می شود و این امار در مورد زنان که اهمیت بیشتری به ظاهر خود می دهند و سوختگی برای آنان ناراحت کننده تر است ، شدیدتر می شود. زیرا افراد به نوعی احساس قربانی شدن می کنند که روند بهبودی را کندتر می کند.