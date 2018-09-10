حریفان صبای قم در لیگ برتر فوتبال نوجوانان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور از ۱۳ مهر آغاز میشود و تیم فوتبال صبای قم در رده سنی نوجوانان از این تاریخ کار خود را در مرحله گروهی لیگ برتر نوجوانان کشور آغاز میکند.
بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم صبای قم در گروه سوم از گروههای پنج گانه این مسابقات قرار گرفته است و در همه گروهها ۷ تیم حضور دارند و تنها، گروه یک این مسابقات به طور استثنا با ۶ تیم فعالیت خواهد کرد.
تیم نوجوانان صبای قم در گروه سوم با تیمهای فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان، شهرداری سقز، طلایی پوشان خرم آباد، نماینده اراک و مقاومت تهران همگروه شده است که این گروه، با توجه به حضور تیمهای اصفهانی و تیم مقاومت تهران، گروه آسانی به نظر نمیرسد.
صبای قم برای صعود به مرحله دوم این رقابتها باید ۱۲ مسابقه با حریفان در دور گروهی برگزار کند و در صورت کسب رتبه اول یا دوم راهی مرحله دوم میشود و این در حالی است که تمرینات این تیم مدتی است که آغاز شده است.
تیمهای پایه باشگاه سابق صبای قم به دلیل انحلال غیر رسمی صبا به صورت مستقل و توسط فعالان فوتبال قم در بخش باشگاهی پایه اداره میشوند و در عمل جز استفاده از نام و لوگوی باشگاه صبای قم سابق، ارتباط مدیریتی و مالی با صبا ندارند.
قم - با انجام مراسم قرعه کشی، حریفان تیم صبای قم در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور از ۱۳ مهر آغاز میشود و تیم فوتبال صبای قم در رده سنی نوجوانان از این تاریخ کار خود را در مرحله گروهی لیگ برتر نوجوانان کشور آغاز میکند.
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