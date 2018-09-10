به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه یکشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارتقای بخش آموزش زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: باید از ظرفت خیران برای توسعه بخش آموزش در چهارمحال و بختیاری بهره گیری کرد.

وی بیان کرد: خیران نقش مهمی در توسعه بخش اموزش در چهارمحال و بختیاری دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس در استان چهارمحال و بختیاری اندیشیده شود.

آموزش و پرورش نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد

وی اظهار داشت: دستگاه های خدمات رسانی در مسیر افزایش خدمات در پیرامون مدارس حرکت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: خط کشی خیابان های و نظافت اطراف مدارس باید مورد توجه قرار گیرد و نظارت ها در این بخش افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه بخش آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از مهمترین بخش های مورد توجه کشور است، بیان کرد: آموزش و پرورش نقش مهمی در ایجاد نشاط و امید در جامعه دارد.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تقویت فرهنگی دینی در مدارس توسط آموزش و پرورش ضروری است.