ضعف گسترده سازمان ملل در رسیدگی به اوضاع انسانی در یمن محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت یمن بیانیه ای را در خصوص اوضاع انسانی در این کشور صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه با اشاره به وخامت اوضاع انسانی در نقاط مختلف یمن در پی تداوم تجاوزگری های رژیم سعودی و متحدان آن، تأکید کرد: ضعف گسترده سازمان ملل متحد در رسیدگی به امور انسانی در یمن محکوم است.

وزارت بهداشت یمن در بیانیه خود همچنین ضمن محکومیت شدید محاصره سه جانبه این کشور توسط ائتلاف متجاوز سعودی بر لزوم شکسته شدن هرچه سریعتر این محاصره تأکید کرد.

گفتنی است، تجاوز نظامی ائتلاف سعودی به یمن از فروردین ماه سال ۹۴ تاکنون دهها هزار شهید و صدها هزار زخمی برجای گذاشته است.