مجوز ۶ خانه قرآن شهری و روستایی از ابتدای تابستان ۹۷ صادر شده است

حجت‌الاسلام احمد رضایی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: از ابتدای تابستان مجوز دو خانه قرآن شهری و چهار خانه قرآن روستایی در خراسان‌جنوبی صادر شده است تا زمینه‌ای برای فعالیت‌های قرآنی نوجوانان و جوانان باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی بیان کرد: چهار خانه قرآن روستایی که مجوز آن صادر شده در روستاهای قائن و درمیان فعالیت می‌کنند و مجوز دو خانه قرآن شهری نیز برای شهر سربیشه و شهر گزیک بوده است.

رضایی با اشاره به اینکه صدور مجوز پنج خانه قرآن شهری و روستایی دیگر نیز در دست اقدام است، ادامه داد: به طور کلی در حال حاضر ۴۵ خانه قرآن شهری و ۱۷۳ خانه قرآن روستایی در خراسان‌جنوبی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این خانه‌های قرآنی در طول سال برنامه‌های آموزشی چون کلاس‌های قرائت، حفظ و مفاهیم و برنامه‌های تبلیغی و ترویجی چون محافل قرآنی برگزار کرده و به نسبت فعالیت‌هایشان مورد حمایت تبلیغات اسلامی قرار می گیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: از ابتدای امسال برگزاری ۳۷۷ کلاس قرآن در خراسان‌جنوبی به ثبت رسیده که از این تعداد ۸۶ کلاس در خانه‌های قرآن روستایی، ۷۸ کلاس در خانه‌های قرآن شهری و ۲۱۳ کلاس نیز توسط مؤسسات قرآنی برگزار شده است.

رضایی یادآور شد: هزار قرآن‌آموز نیز در کلاس‌های خانه های قرآنی روستایی، ۱۵۰۰ قرآن آموز در کلاس‌های خانه های قرآن شهری و چهار هزار نفر نیز در کلاس های مؤسسات قرآنی شرکت کرده‌اند.