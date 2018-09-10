۱۵ کشته و ۲۱ زخمی در حمله طالبان به «قندوز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، یک عضو مجلس سنای افغانستان اعلام کرد که در حمله طالبان به چندین پایگاه امنیتی در شهر «دشت ارچی» واقع در ولایت قندوز، ۱۵ نیروی دولتی کشته و ۲۱ تن دیگر نیز زخمی شدند.

این عضو مجلس سنای افغانستان از افزایش دامنه ناامنی‌ها در دشت ارچی ابراز نگرانی کرد و از دولت این کشور خواست که در راستای مبارزه با مخالفان مسلح افغانستان، اقدامات عملی انجام بدهد.

تاکنون مقام‌های محلی و امنیتی قندوز در مورد تلفات نیروهای دولتی افغانستان در این رویداد ابراز نظری نکرده‌اند.

لازم به ذکر است که دشت ارچی از جمله شهر های به شدت ناامن ولایت قندوز است. بارها طالبان به پایگاه نیروهای دولتی در این شهر حمله تهاجمی انجام داده‌اند.