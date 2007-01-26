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۶ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۶

همایش شیرخوارگان حسینی در کرج برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی در کرج برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی ویژه کودکان زیر دو سال صبح امروز در مصلای کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این همایش با حضور بیش از هزار نفر از شیرخواران و مادران آنها به منظور گرامیداشت یاد و خاطره حضرت علی اصغر (ع)، کم سالترین شهید کربلا برگزار شد.

در این مراسم شیرخوارگان ملبس به لباس منتسب به علی اصغر (ع) در آغوش مادران گریان به عزاداری پرداختند، همچنین شیرخوارگان سادات شال سبز سیادت دریافت کردند.

در این گردهمایی که با همکاری شهرداری کرج برگزار شد مداحان اهل بیت به نوحه سرایی در ماتم شهید شیرخوار کربلا پرداخته و سخنرانان ابعاد مختلف شهادت این شهید را برای مادران تشریح کردند.

کد مطلب 439897

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