قطع درختان تاغ در آران و بیدگل ۵۰ درصد کاهش یافت

رضا شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال قبل در شش ماهه نخست ۲۵ پرونده قطع درخت تشکیل شد که امسال این میزان به نصف کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: افزایش جریمه قطع هر اصله درخت از دو میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال، افزایش گشت های منابع طبیعی و متلاشی شدن چند گروه سابقه دار قاچاقچی از جمله علت های این کاهش چشمگیر بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ تن چوب تاغ کشف و ضبط شد و ۲۰ نفر از قاچاقچیان به همراه محموله های چوب در ۱۵ عملیات جداگانه دستگیر شدند.

وی همچنین از رسیدگی به پرونده ۱۰ متخلف قطع درختان تاغ در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: برخی پرونده ها در جریان است، حکم برخی متخلفان در حال صدور بوده و برخی حکم های صادر شده نیز هنوز قطعی نشدند.

شهرستان آران و بیدگل با ۶۰۵ هزار هکتار وسعت دارای ۱۰۲ هزار هکتار کانون بحران و یکی از مناطق در معرض خطر فرسایش بادی و توفان های ماسه ای کشور محسوب می شود.