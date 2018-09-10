۷۰۰۰ مترمربع به فضای سبز شهر کرمان افزوده شد

ایمان سیف‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در پنج ماهه اول سال جاری هفت هزار و ۱۶۶ مترمربع به فضای سبز شهر کرمان افزوده شده است، اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ هزار نهال گل‌های فصلی در نقاط مختلف سطح شهر کرمان کاشته شده است.

وی از هرس بیش از ۹هزار اصله درخت خبر داد و گفت: در پنج ماهه ابتدای امسال بیش از ۲۱ هزار نهال گیاه چند ساله (رزماری، لاوان، رز، ابری نقره ای و ...) در فضاهای سبز سطح شهر کاشته شده است.

سیف‌الهی از کاشت بیش از هفت هزار و۳۰۰ اصله درخت از انواع زبان گنجشک، توت، زیتون تلخ و... و بیش از هشت هزار و ۵۰۰ اصله درختچه از انواع ابریشم مصری، ژونی پروس، یوکا و... در شهر خبر داد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان ادامه داد: در مدت یاد شده همچنین بیش از ۲۸ هزار مترمربع گیاه پوششی جایگزین چمن در سطح شهر کاشته شده است.

سیف الهی حفر ۲۳ هزار گوده جهت کاشت درخت و درختچه، بیش از ۱۶۶ هزار متر لایروبی، بیش از شش هزار مترمکعب جمع‌آوری خاک و نخاله، بیش از ۷۵ هزار مترمربع تسطیح و آماده سازی زمین، بیش از چهار هزار مترمکعب خاکریزی و بیش از ۳۵۲ هزار مترمربع پاک‌سازی و حذف علف‌های هرز را از دیگر اقدامات این سازمان در مدت زمان یاد شده عنوان کرد.