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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

مدیرعامل سازمان پارک‌های کرمان:

۷۰۰۰ مترمربع به فضای سبز شهر کرمان افزوده شد

۷۰۰۰ مترمربع به فضای سبز شهر کرمان افزوده شد

کرمان - مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان گفت: هفت هزار و ۱۶۶ مترمربع به فضای سبز شهر کرمان طی پنج ماهه اول امسال افزوده شده است.

ایمان سیف‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در پنج ماهه اول سال جاری هفت هزار و ۱۶۶ مترمربع به فضای سبز شهر کرمان افزوده شده است، اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ هزار نهال گل‌های فصلی در نقاط مختلف سطح شهر کرمان کاشته شده است.

وی از هرس بیش از ۹هزار اصله درخت خبر داد و گفت: در پنج ماهه ابتدای امسال بیش از ۲۱ هزار نهال گیاه چند ساله (رزماری، لاوان، رز، ابری نقره ای و ...) در فضاهای سبز سطح شهر کاشته شده است.

سیف‌الهی از کاشت بیش از هفت هزار و۳۰۰ اصله درخت از انواع زبان گنجشک، توت، زیتون تلخ و... و بیش از هشت هزار و ۵۰۰ اصله درختچه از انواع ابریشم مصری، ژونی پروس، یوکا و... در شهر خبر داد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان ادامه داد: در مدت یاد شده همچنین بیش از ۲۸ هزار مترمربع گیاه پوششی جایگزین چمن در سطح شهر کاشته شده است.

سیف الهی حفر ۲۳ هزار گوده جهت کاشت درخت و درختچه، بیش از ۱۶۶ هزار متر لایروبی، بیش از شش هزار مترمکعب جمع‌آوری خاک و نخاله، بیش از ۷۵ هزار مترمربع تسطیح و آماده سازی زمین، بیش از چهار هزار مترمکعب خاکریزی و بیش از ۳۵۲ هزار مترمربع پاک‌سازی و حذف علف‌های هرز را از دیگر اقدامات این سازمان در مدت زمان یاد شده عنوان کرد.

کد مطلب 4399008

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