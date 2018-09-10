فعالیت ۵ هزار هئیت مذهبی و مداح لرستانی در ایام محرم امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین از فعالیت بیش از پنج هزار هیئت مذهبی و مداح لرستانی در ایام ماه محرم سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به فعالیت دو هزار و ۵۰۰ هیئت مذهبی مجوز دار در این استان، گفت: دو هزار و ۷۰۰ مداح نیز در سامانه سازمان تبلیغات اسلامی ثبتنام کردهاند که بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ نفر آنها در ایام محرم در این هیئتها مداحی خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: هیئتهای مذهبی استان در راستای برپایی موکبها، استقبال و بدرقه زائرین، فضاسازی استان، اجرای منظم و منسجم برنامههای فرهنگی و مذهبی ظرفیت بالایی برای استان محسوب میشوند.
حجتالاسلام مهدوی، تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تلاش میکند تا علاوه بر برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم عزاداری محرم ۱۴۴۰ هجری قمری از لحاظ کمی و کیفی، اهداف قیام عاشورا را نیز برای آحاد جامعه تشریح و تبیین کند.
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