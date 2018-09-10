به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شیرکوند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در اتاق اصناف شهرستان ورامین در خصوص برنامه های ویژه فرارسیدن ایام محرم اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن ایام محرم از تمام کسبه گرامی درخواست می شود برای استقبال از ماه عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حتی المقدور فضای داخلی و نمای مغازه خود را با نصب پارچه مشکی مزین کنند.
شیرکوند در ادامه درخصوص مزاحمت هایی که برخی ایستگاه های صلواتی برای مردم دارند، گفت: کسبه ای که قصد برپایی ایستگاه صلواتی دارند تا جایی که ممکن است ایستگاهها را در کنار گذر خیابان و حاشیه انتقال دهند تا برای شهروندان ایجاد مزاحمت نشود؛ چراکه مهم ترین درس قیام عاشورا برقراری عدالت و حق الناس است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین در پایان گفت: کسبه بازار ورامین در تمام مناسبت های مختلف با برپایی ایستگاه های صلواتی ارادت قلبی خود را نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و مناسبت های ملی و مذهبی ابراز می کنند وامسال با همکاری واحدهای صنفی و مسئولان مربوطه، مردم شاهد ساماندهی و نظم و انضباط خوبی در برپایی ایستگاه های صلواتی در سطح شهرستان خواهند بود.
به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم انجام می شود؛
سیاهپوشی اصناف وبازار ورامین/ایستگاه صلواتی اصناف مخل تردد نباشند
ورامین- رییس اتاق اصناف ورامین به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم از سیاهپوش شدن اصناف و بازار ورامین خبر داد و گفت: برپایی ایستگاه های صلواتی اصناف نباید مخل تردد شهروندان شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شیرکوند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در اتاق اصناف شهرستان ورامین در خصوص برنامه های ویژه فرارسیدن ایام محرم اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن ایام محرم از تمام کسبه گرامی درخواست می شود برای استقبال از ماه عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حتی المقدور فضای داخلی و نمای مغازه خود را با نصب پارچه مشکی مزین کنند.
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