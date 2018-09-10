اصناف نظارت بر قیمت کالاها در ایلام را بر عهده می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز دوشنبه در جلسه اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی اظهار داشت: نظارت بر بازار به مدت ۲ هفته به اتاق اصناف و بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت واگذار می شود که در صورت موفقیت این نظارت دائمی خواهد شد.

وی افزود: دادستانی و تعزیرات حکومتی در غیر این صورت دوباره اختیار را در دست خواهند گرفت و با خاطیان با جدیت برخورد خواهد شد.

وی بر لزوم تلاش بیشتر دستگاه های مسئول برای کنترل هر چه بیشتر قیمت ا و جلوگیری از اجحاف و گران فروشی در حق مصرف کنندگان تاکید کرد.

استاندار ایلام گفت: مردم انتظار دارند دستگاه های متولی با رصد لحظه ای بازار و قیمت ها اجازه ندهند برخی افراد سودجو جو را ملتهب و ناراضیتی عمومی را از قیمت های کاذب ایجاد کنند.

سلیمانی دشتکی همچنین خواستار تامین گوشت مورد نیاز مردم استان شد و گفت: برای تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم استان به دنبال ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان هستیم تا از این طریق شاهد متعادل شدن قیمت و تنطیم بازار باشیم.

وی اضافه کرد: با توجه به کیفیت و قیمت مطلوب گوشت گرم و استقبال مردم از این کالای دولتی، مسئولان ذیربط تدبیری بیاندیشند که مردم شهرستان های ۱۰ گانه استان نیز از این کالا استفاده کنند.

استاندار ایلام خواستار جمع آوری شهربازی های غیر استاندارد در پارک ها شد و تاکید کرد: شهرداری ها و اداره استاندارد نسبت به جمع آوری و اعمال قانون شهربازی های غیر استاندارد و خطرآفرین در سطح استان اقدام کنند.