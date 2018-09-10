به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان از کشف ۳۸ دستگاه چرخ‌خیاطی قاچاق در شهرستان نظرآباد خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد به یک دستگاه خودرو نیسان حامل محموله چرخ‌خیاطی که در حال خروج از شهرستان بود مظنون شدند.

وی در ادامه افزود: مأموران جهت بررسی موضوع دستور توقف خودرو را صادر کرده و در بازرسی از آن تعداد ۳۸ دستگاه چرخ‌خیاطی فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قانونی کشف شد.

سردار محمدیان با اشاره به این‌که ارزش محموله کشف‌شده یک میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: راننده متخلف به همراه کالاهای کشف‌شده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان منتقل شدند.

کشف ۹ کیلو تریاک در نظرآباد

همچنین سرهنگ علی سلیمانی فرمانده انتظامی نظرآباد، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر این‌که ۲ نفر با یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ اقدام به فروش مواد مخدر به مشتریان خود در سطح شهرستان می‌کنند، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نظرآباد قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: بلافاصله فعالیت توزیع‌کنندگان مواد مخدر تحت رصد مأموران قرار گرفت و نامبردگان درحالی‌که در حال فروش مواد مخدر بودند دستگیر و در بازرسی از خودرو آن‌ها ۹کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده به همراه مواد مخدر مکشوفه به‌منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.