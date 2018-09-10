ثبت اطلاعات زنان سرپرست خانوار برای پیگیری موضوعات اشتغال وسکونت

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه ذوالقدر با بیان اینکه برای رفع مشکل کار زنان سرپرست خانوار با کارآفرینان جلسات زیادی داشته ایم، گفت: در عرصه کسب و کار برای رفع موانع کارآفرینی و اشتغال زنان سرپرست خانوار طرح های زیادی در مجلس شورای اسلامی داریم و امیدواریم بتوانیم به زودی موانع را برطرف کنیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه زنان نقش بسیار مهمی در چرخه اقتصاد و تولید دارند، افزود: این در حالی است که علی رغم همه مشکلات و تحریم ها زنان در راستای حمایت از کالای ایرانی تلاش های زیادی می کنند.

وی با اشاره به اینکه زنان ۵۰ درصد از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند، تصریح کرد: اگر زنان در عرصه کسب و کار سهم نداشته باشند، به طور قطع نمی توانیم پیشرفتی نیز داشته باشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زنان می توانند در عرصه های مختلف توانمندی های خود را به خوبی نمایش دهند، گفت: مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه طرح جامعه ای برای حمایت از زنان سرپرست خانوار مصوب کرده و امسال در خصوص بیمه این زنان بودجه بسیار خوبی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ نیز سعی داریم بودجه خوبی برای اشتغال و حمایت از زندگی زنان سرپرست خانوار در نظر بگیریم، اظهارکرد: مقرر شده تا در برنامه ششم توسعه، آمار و اطلاعات همه زنان سرپرست خانوار در سامانه ای جامع ثبت شود؛ چراکه با شناسایی این افراد می توانیم مسئله مسکن، اشتغال و تحصیل آنان را پیگیری کنیم.

ذوالقدر با بیان اینکه امروزه زنان در عرصه کسب و کار سهم زیادی دارند، تاکید کرد: نهادها و سازمان ها باید فضا و مکان را در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار دهند تا آنها بتوانند محصولات خود را به شهروندان عرضه کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های مختص زنان گفت: بدون تردید برگزاری این نمایشگاه ها می تواند در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار بسیار تاثیرگذار بوده و به حل مشکلات آنان کمک کرده و گام مثبتی برای حمایت از این افراد که قشر آسیب پذیر جامعه هستند، بردارد.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرداری تهران با شورای شهر تعامل خوبی دارد، به همین منظور از شهرداری تهران درخواست داریم تا زنانی که وضعیت مناسبی ندارند را شناسایی کرده و از آنها حمایت کند.

وی به اکران بیلبوردهای زنان موفق در سطح شهرتهران اشاره کرد و در این باره گفت: از شهرداری تهران برای نصب این بیلبوردها سپاس گذار هستیم؛ چراکه تاکنون شاهد نصب چنین بیلبوردهایی در سطح شهر تهران نبوده ایم. با این اقدام شهرداری، به زنان نشان دادیم که در جامعه به آنها بها داده می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: از شهرداری تهران خواستاریم تا چنین سیاست هایی را ادامه داده تا شاهد حضور زنان موفق و توانمند در عرصه کسب و کار باشیم؛ چراکه ما در ایران زنان موفق کم نداریم.