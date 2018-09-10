پیام محمود عباس به «کیم جونگ اون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیامی را به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ارسال کرد که در آن به شدت از سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال فلسطین انتقاد شده بود.

در این پیام به تبعات انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشاره و گفته شده است که این اقدام نقض آشکار قوانین بین الملل و قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت به شمار می رود.

در ادامه این پیام به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین به ویژه یهودی سازی و توسعه شهرک ها و مصادره اراضی و تخریب منازل فلسطینیان و یورش به مسجدالاقصی پرداخته و اعلام شده است که هدف از این اقدامات نابودی قضیه فلسطین است.

پیام ابومازن از طریق ریاض المالکی وزیر خارجه دولت وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین به کیم جونگ اون تقدیم شده است.