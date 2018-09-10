پرچم گنبد امام حسین(ع) برفراز حرم عبدالعظیم(ع) برافراشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهردوشنبه ۱۹ شهریورماه از ساعت۱۸ و ۴۵ دقیقه، آیین تعویض پرچم گنبد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با حضور جمع کثیری از مردم متدین و انقلابی استان تهران برگزار و پرچم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بر فراز این حرم نورانی نصب خواهد شد.

گفتنی است طی این مراسم معنوی مرثیه سرائی و عزاداری نیز انجام می شود و با جمع خوانی جمعی از خدام آستان مقدس رنگ و بوی حسینی بیشتر از پیش فضای حرم را عطرآگین خواهد کرد.

بر اساس این گزارش پرچم مشکی حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) قرار است تا پایان ماه صفر و به مدت دو ماه بر فراز حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برافراشته بماند و این برافراشته بودن نمادی از عزای سرور و یالار شهیدان باشد تا همگان بدانند مراسم عزای حسینی آغاز شده است.