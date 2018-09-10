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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

وزیر خارجه پاکستان هفته آینده به افغانستان سفر می‌کند

وزیر خارجه پاکستان هفته آینده به افغانستان سفر می‌کند

وزیر امور خارجه پاکستان به دعوت همتای افغانستانی خود هفته آینده به این کشور سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان هفته آینده در تاریخ ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور)، به افغانستان سفر می کند.

این سفر یک روزه که به دعوت «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان صورت گرفته است، اولین سفر خارجی وزیر امور خارجه پاکستان است.

بر اساس جزئیات قریشی در این سفر  با «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به گفته رسانه های پاکستان، قریشی در این سفر از طرف «عمران خان» نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهوری افغانستان را برای سفر به این کشور و گفتگو در مورد مذاکرات صلح افغانستان، دعوت خواهد کرد.

کد مطلب 4399073

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