۲۱۹ مبلغ ماه محرم به مناطق مختلف شادگان اعزام می شوند

حجت الاسلام مصطفی جزایری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم، ماه عزاداری و شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش اظهارکرد: این مبلغان وظیفه پاسخگویی به شبهات مردم، سخنرانی در مراسم‌ عزاداری و بصیرت‌افزایی را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۹۹مبلغ ومبلغه بومی و ۲۰ مبلغ غیربومی هستند که همزمان با آغاز ماه محرم به مناطق مختلف شهری و روستایی اعزام می‌شوند افزود: این مبلغان در تمامی مساجد شهری و روستایی به کار تبلیغ احکام اسلامی و مباحث دینی می پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان با اشاره به برنامه های تبلیغی مبلغان در ایام دهه محرم عنوان کرد: برگزاری نماز جماعت، بیان احکام، تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص «حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی»، سخنرانی پیرامون مناسبت دهه محرم شهادت امام حسین و یاران باوفایشان، تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی فقیه در جامعه از جمله این برنامه ها است.

وی همچنین امر به معروف و نهی از منکر، برپایی نماز به ‌ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا، انجام برنامه های دینی و تبلیغی را از جمله وظایف روحانیون اعزامی عنوان کرد.

حجت الاسلام جزایری اصل در پایان گفت: ماه محرم فرصتی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی و شناسایی آسیب‌ها و روشن کردن جوانان و نوجوان است.