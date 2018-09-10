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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمان:

دشمن کانون خانواده ها را هدف قرار داده است

دشمن کانون خانواده ها را هدف قرار داده است

کرمان - سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان از آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه امروز نام برد و گفت: دشمن به دنبال فروپاشی کانون خانواده ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری صبح دوشنبه در آیین افتتاحیه مراکز مشاوره دادگستری که به صورت ویدیو کنفرانس از محل دفتر رئیس کل دادگستری استان کرمان برگزار شد، گفت: مساله آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه امروز است.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از افراد جامعه درگیر آسیب های اجتماعی هستند، ادامه داد: باید برای جلوگیری از این معضل اقدامات اساسی انجام شود.

ملانوری تصریح کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری دشمن در قالب یک جنگ روانی آسیب های اجتماعی را علیه ملت ایران با هدف کاهش روحیه فعالیت، نشاط و همبستگی راه انداخته است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با تاکید بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان هشدار داد: دشمن به دنبال فروپاشی کانون خانواده ها است.

وی گفت: برای جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده ها باید افراد توانمند شوند که مشاوره درست و تخصصی می تواند باعث توانمندی افراد شود.

ملانوری گفت: مشاوره تخصصی به نشاط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و ارتقا سطح مقاومت در برابر آسیب های اجتماعی کمک می کند.

کد مطلب 4399100

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