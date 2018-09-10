دستگیری ۵۱۰ سارق و مالخر پایتخت/جمع آوری ۲۰۱ خرده فروش مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح رعد ۱۵ از عزم جدی نیروی انتظامی برای تامین امنیت کامل جامعه خبر داد و افزود: با اجرای ۳۳۳ حکم قضایی و همکاری خوب دادسراهای تهران، رعد ۱۵ به مرحله اجرا درآمد و در مجموع ۱۹ هزار و ۶۳۶ فقره اموال مسروقه کشف شد.
وی با تأکید بر این مطلب که کشف اموال سرقتشده هنوز ادامه دارد به تعداد کشفیات خودرو و موتورسیکلت سرقتی در این طرح پرداخت و اعلام کرد: ۱۲۹ دستگاه خودرو و ۱۱۶ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و ضبط شد؛ همچنین ۷۸۴ فقره پرونده برای سارقان تشکیل شد.
این مقام ارشد پلیس پایتخت به شناسایی و انهدام ۳۰ باند سارقان پرداخت و گفت: در رعد ۱۵ ارزش اموال مسروقه مکشوفه ۷ میلیارد تومان است.
سردار رحیمی اعلام کرد: حدود ۴۵ درصد سارقان یعنی ۲۳۱ نفر سابقهدار و ۲۷۰ نفر برای بار اول سرقت کرده بودند که در این طرح دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی پایتخت در حوزه قاچاق کالا گفت: ۲۰ نفر قاچاقچی عمده کالا شناسایی و دستگیر شدند؛ در همین رابطه ۵۰ فقره پرونده تشکیل شد و ۱۵ هزار کالای قاچاق نیز به ارزش ۲ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.
عالیترین مقام انتظامی پایتخت در خصوص کشفیات مواد مخدر در رعد ۱۵ اظهار داشت: یک باند مطرح قاچاق مواد مخدر که از زاهدان اقدام به ترانزیت موادمخدر میکرد را شناسایی و متلاشی کردیم؛ ۱۴۱ کیلوگرم مواد مخدر از این باند کشف و ضبط شد.
وی افزود: در این طرح ۲۰۱ خردهفروش مواد مخدر و ۵۶۱ معتاد متجاهر جمعآوری شدند.
فرمانده انتظامی پایتخت به کشفیات سلاح از مجرمان در طرح رعد ۱۵ پرداخت و اعلام کرد: ۶ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری، ۵۰ قبضه سلاح سرد و ۵۰۷ فشنگ جنگی در این طرح کشف شد و ۷ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
سردار رحیمی به حالت تهاجمی پلیس برعلیه مجرمین، سارقین و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی اشاره و اظهار داشت: پلیس تلاش دارد تا امنیت مطلوبی را در جامعه برقرار کند.
فرمانده انتظامی پایتخت به اجرای ۱۵ مرحله طرح رعد توسط مأموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ اشاره و اظهار داشت: حدود ۵۰ درصد از دستگیرشدگان در طرح های فوق دارای سوابق قبلی بودهاند؛ پلیس تلاش میکند تا مجرمان را از کف جامعه جمع کرده و شرّ آنها را از سر مردم کم کند؛ این وظیفه پلیس است و باید بقیه دستگاهها نیز وظیفه خود را انجام دهند.
وی با تأکید بر این مطلب که وقوع جرم دست پلیس نیست، به ذکاوت و باهوشی سارقان پرداخت و گفت: مردم باید از کارت اعتباری خود مراقبت بیشتری کنند؛ از رمز آن و همچنین هنگامی که در مجاور دستگاههای ATM هستند مراقب باشند، چرا که ممکن است سارقی در کمین آنها باشد و بخواهد با توجه به اطلاعات کار، سرقت انجام دهد.
رئیس پلیس تهران بزرگ به شهروندانی که در منزل سکه، دلار و ارز نگه میدارند توصیه کرد که مراقب اموالشان باشند.
سردار رحیمی در خصوص هجرت سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر به حوزه فضای مجازی اعلام کرد: هجرت افراد خلافکار در حوزه سرقت و مواد مخدر به فضای مجازی جدی است که براساس آن، پلیس پایتخت نیز ردههایی را در پلیس فتا در خصوص مواد مخدر و پلیس آگاهی فعال کرده است تا بتواند فضای مجازی را کنترل کند.
وی با اعلام این مطلب که جرائم خشن و مسلحانه در پایتخت به شدت کاهش یافته و هماکنون وضعیت مطلوبی حاکم است، خاطرنشان کرد: متأسفانه جرائم خُرد ۴ تا ۵ درصد افزایش داشته است.
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