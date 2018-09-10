رمان «سنگ و سایه» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور نویسنده اثر برگزار خواهد شد، مجتبی گلستانی و فرزاد کریمی به نقد و تحلیل این رمان می پردازند.

کتاب «سنگ و سایه» رمان برگزیده جایزه ادبی «واو» به عنوان بهترین اثر متفاوت سال ۱۳۹۳ را به خود اختصاص داد.

محمدرضا صفدری، متولد ۵ مرداد ۱۳۳۲ در خورموج از شهرستان دشتی در استان بوشهر، است؛ وی فارغ‌التحصیل رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران و دبیر بازنشسته دبیرستان‌ است.

صفدری که رمان ارزشمند«سیاسنبو» را نوشته، از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ در جلسه‌های داستان‌خوانی پنج‌شنبه‌ها که در خانه هوشنگ گلشیری و با حضور چند نویسنده جوان تشکیل می‌شد، شرکت می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی رمان «سنگ و سایه» نوشته محمدرضا صفدری چهارشنبه ۲۱ شهریورماه جاری ساعت ۱۸ در نگارخانه رومی برگزار می شود که علاقه مندان می توانند برای حضور در این برنامه به نشانی پل احسان به طرف کمربندی، سمت راست، بعد از ساختمان نگین فارس، کوی وحدت ۳ مراجعه کنند.