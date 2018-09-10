مترو پردیس - تهران اجرایی می شود/ افتتاح ۵۰۲۰ واحد مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفوری در حاشیه افتتاح ۵ هزار و ۲۰ واحد مسکن مهر پردیس در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون ۳۰ هزار واحد از ۸۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس افتتاح شده است.

وی اضافه کرد: در مراسم امروز علاوه بر افتتاح واحدهای مسکن مهر، چند واحد آموزشی از جمله ۱۱ باب مدرسه نیز افتتاح و چندین طرح تجاری کلنگ زنی شد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه این ۵ هزار و ۲۰ واحد مسکن مهر در فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ افتتاح شده است، گفت: توانایی افتتاح تعداد بیشتری از واحدها را نیز داشتیم که برخی مسائل مالی مانع از آن شد و در حال حاضر در انتظار تخصیص یارانه ۱۵ میلیارد تومانی مسکن مهر پردیس هستیم که هنوز محقق نشده است.

وی در ادامه از آغاز اجرای مترو پردیس در قالب پروژه شهید «دادمان» در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این پروژه به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود که در حال حاضر منتظر تامین بودجه برای اجرای آن هستیم.

غفوری سپس به تشریح برخی از مشکلات واحدهای مسکن مهر پردیس پرداخت و گفت: کمبود پکیج در برخی از فازها برای دریافت کنتور گاز از مشکلات تحویل مسکن مهر است که در این راستا یک شرکت معروف داخلی از تحویل پکیج ها به شرکت عمران خودداری می کند.

بر اساس این گزارش، صبح دوشنبه و با حضور حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت شهرک های جدید کشور، محسن علیجانی زمانی، ابوالفضل سروش و فاطمه سعیدی نماینده مجلس، حجت الاسلام حسین توسلی امام جمعه پردیس، مرتضی حیدری فرماندار پردیس، احمد تواهن معاون عمرانی استاندار تهران و مسئولان شهرستان پردیس برگزار شد.