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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

صدراعظم اتریش:

ثبات در اروپا بدون روسیه نشدنی است

ثبات در اروپا بدون روسیه نشدنی است

رئیس دوره ای اتحادیه اروپا با اشاره به تاثیرگذاری روسیه در تحولات بین المللی اظهار داشت که تحقق ثبات در اروپا بدون روسیه میسر نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سباستین کورتز» صدراعظم اتریش در گفتگو با مجله اشپیگل درباره تحولات اروپا خاطر نشان کرد: اروپا در حال حاضر روزهای نسبتا دشواری را سپری می کند. بحران مهاجرت، مسائل امنیتی و انتخابات آتی اروپا از جمله مسائل مهمی هستند که این  روزها اروپا را سخت به خود درگیر کرده است. 

وی در ادامه افزود: آنچه در حال حاضر باید به آن بپردازیم اولویت بندی مسائل و بالطبع آن پیگیری و حل و فصل آنها است. تامین امنیت از محوری ترین نیازهای کنونی اروپا با توجه به وخامت بحران مهاجرت است. کنترل مرزهای اروپایی و استقرار نیروهای نظامی در مناطق مرزی اروپا می تواند تا حد قابل قبولی در کنترل بحران مهاجرت تاثیرگذار باشد. 

صدراعظم اتریش همچنین خاطر نشان کرد: روسیه از جمله کشورهای تاثیرگذار در تحولات بین المللی است که نمی توان نقش آن را انکار کرد. به نظر من در شرایط کنونی اروپا باید از حضور و نقش روسیه در تامین امنیت و ثبات اروپا کمک گرفت.

کد مطلب 4399161
شقایق لامع زاده

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