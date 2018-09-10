ثبات در اروپا بدون روسیه نشدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سباستین کورتز» صدراعظم اتریش در گفتگو با مجله اشپیگل درباره تحولات اروپا خاطر نشان کرد: اروپا در حال حاضر روزهای نسبتا دشواری را سپری می کند. بحران مهاجرت، مسائل امنیتی و انتخابات آتی اروپا از جمله مسائل مهمی هستند که این روزها اروپا را سخت به خود درگیر کرده است.

وی در ادامه افزود: آنچه در حال حاضر باید به آن بپردازیم اولویت بندی مسائل و بالطبع آن پیگیری و حل و فصل آنها است. تامین امنیت از محوری ترین نیازهای کنونی اروپا با توجه به وخامت بحران مهاجرت است. کنترل مرزهای اروپایی و استقرار نیروهای نظامی در مناطق مرزی اروپا می تواند تا حد قابل قبولی در کنترل بحران مهاجرت تاثیرگذار باشد.

صدراعظم اتریش همچنین خاطر نشان کرد: روسیه از جمله کشورهای تاثیرگذار در تحولات بین المللی است که نمی توان نقش آن را انکار کرد. به نظر من در شرایط کنونی اروپا باید از حضور و نقش روسیه در تامین امنیت و ثبات اروپا کمک گرفت.