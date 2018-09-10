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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

فرمانده انتظامی خراسان رضوی عنوان کرد:

کشف ۲۰۶ کیلوگرم تریاک در بردسکن

کشف ۲۰۶ کیلوگرم تریاک در بردسکن

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: ۲۰۶ کیلوگرم ماده مخدر تریاک از یک وانت مزدا در بردسکن کشف شد.

به گزارش خبرنگارمهر، سردار قادر کریمی  ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بردسکن با پشتیبانی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با اشراف اطلاعاتی از انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر از محورهای مواصلاتی  بردسکن اطلاع حاصل کردند.

وی افزود:در همین ارتباط نیروهای پلیس مبارزه با مخدرخراسان رضوی بلافاصله پس از هماهنگی با مقام قضایی وارد عمل شده و پس از حضور در منطقه موفق شدند یک دستگاه خودرو وانت مزدا را شناسایی و به راننده خودرو مذکور دستورایست دادند اما راننده با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: در این عملیات تعقیب و گریز با توجه به سرعت عمل پلیس، خودرو توسط پلیس متوقف که در بازرسی از آن مقدار ۲۰۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه ای در بدنه خودرو جاسازی شده بود کشف و یک  متهم در این رابطه دستگیر شد.

کد مطلب 4399165

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