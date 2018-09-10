به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین صبح دوشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ ویژه ایام محرم با اشاره به اینکه در ایام محرم روحانیون مستقر و اعزامی به مناطق مختلف باید بستر سازی مناسب برای ارتقای فیوضات معنوی و حماسی را فراهم کنند، اظهار داشت: باید روح حماسه در مراسمات ما موج بزند، باید این شوری که در قیام امام حسین است و آن شعور و حماسه خیزی قیام عاشورا در جوانان ما تداعی یابد تا روحیه مقاومت را در خود پرورش دهند.

وی با بیان اینکه ساماندهی برنامه با رعایت نظم و انضباط، از حیث مکان وز مان باید در دستور کار هیئت ها باشد و روحانیون در این رابطه نظارت لازم را داشته باشند، تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که هر مسجد یک هیئت ثبت شده داشته باشد، در برخی شهرستان ها این امر محقق شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: البته این امر به این معنی نیست که هیئت در داخل مسجد عزاداری کند، مرکز آن ها مسجد است اما خیمه می زنند؛ منظور این است که پاتوق هیئت ما مسجد باشد؛ مسجد را با حضور هیئت ها و کانون ها و انجمن ها فعال کنیم.

حجت الاسلام مهدوی امین با تاکید بر بهره مندی از خطبا و سخنرانان در هیئت های مذهبی افزود: ۲۹۰ نفر روحانی در سامانه سجا از طرف دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ثبت نام کرده اند و عده ای هم از اوقاف و گروه های جهادی به استان می آیند، بستر برای اعزام این روحانیون به مناطق مختلف به ویژه مناطق روستایی فراهم است.

وی با اشاره به اینکه بیان روایات اسلامی، ذکر احکام شرعی و تبیین مواضع انقلاب از سوی روحانیون اعزامی باید دنبال شود، اظهار داشت: بیان انتقادی هم خوب است اما در کلان قضیه همه دنیا چشمش به ایران است و مسائل منطقه ای به دست ایران گره گشایی می شود، در کنار آن ضعف ها و مشکلاتی هست اما ما باید بیشتر روی دستاوردهای کلان نظام تاکید کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه برای پرهیز ار اقدامات موهن و خرافی و لزوم تعظیم شعائر اسلامی، باید تکیه کنیم بر اسناد و روایات و قرآن تصریح کرد: سعی کنیم تاریخ عاشورا را با بیان ها و روایت های مختلف، متقن و استدلالی بیان کنیم.

حجت الاسلام مهدوی امین با تاکید بر محوریت روحانی در عزاداری ها، برپایی نماز در هیئت ها به ویژه نماز ظهر عاشورا، بهره مندی از جلسات قرآن و ادعیه و زیارات ادامه داد: حضور کودکان و نوجوانان در عزاداری و مسئولیت دادن به آن ها را توجه کنیم؛ توصیه می کنیم بخشی از مراسم را به کودکان و نوجوانان واگذار کنید.

وی با اشاره به بستر سازی برای انتشار رسانه ای عزاداری ها و برنامه های هیئت ها گفت: روحانیون مستقر و ائمه را گفته ایم حتما کانال یا سایتی داشته باشید و پیام رسانی کنید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین بر لزوم پرهیز از مزاحمت برای مردم توسط هیئت های عزاداری تاکید کرد و افزود: ساعت عزاداری را رعایت کنیم، توصیه کنیم وقتی مراسم تمام شد هیئت ها با آرامش برگردند و ارتباط و تعامل با مسئولین هیئت ها، نیروی انتظامی و ... را داشته باشند.