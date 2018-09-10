۱۰ انبار احتکار کالا در خراسان جنوبی کشف شد

داوود شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یک ماه گذشته ۱۰ انبار کالا با تخلفات احتکار وعدم اعلام انبار و موجودی کالا در استان کشف شده است.

وی، ارزش ریالی موجودی این انبارها را بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این تخلفات تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: انواع مواد غذایی از جمله شکر، برنج، رب، تن ماهی، انواع لوازم خانگی از قبیل پکیج، کولر، بخاری، انواع موتور سیکلت و لاستیک خودر و لوازم بهداشتی از قبیل پوشک از جمله کالاهای کشف شده در این انبارها بوده است.

ثبت ۱۶۰۰ انبار در سامانه جامع انبارها

شهرکی با اشاره به اجرای طرح سامانه جامع انبارها در استان، بیان داشت: به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت ها و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی این طرح اجرا و عدم ثبت موجودی کالا های اساسی در این سامانه احتکار محسوب می شود.

وی از ثبت بیش از یک هزار و ۶۰۰ انبار در سامانه جامع انبارهای استان خبر داد و گفت: تمامی فعالان تجاری باید نسبت به ثبت موجودی کالاهای خود در این سامانه بطور مرتب و به روز اقدام کنند تا با دستورالعمل جدید دچار مشکل نشوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه انبار مشکوک به نگهداری کالا و احتکار با شماره تفلن ۱۲۴ تخلفات را به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش دهند.