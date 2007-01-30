رئیس سازمان حسابرسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید برتکمیل گزارش حسابرسی مالی سال 84 تمام بانک‌ها و بیمه ها، گفت: این گزارشات به شکل مقدماتی برای شورای عالی بانک ها ارسال و توسط آنها بررسی و نهایی شد و درنهایت این گزارش به مجمع بانک‌ها و بیمه ها به منظور استفاده و بهره برداری مجامع آنها از این صورت های مالی ارسال شد.

هوشنگ نادریان با تاکید بر این که تصمیم گیری های مجامع بانک ها و بیمه ها در مقاطع مختلف براساس این صورت های مالی خواهد بود، تصریح کرد: گزارشات حسابرسی مالی بانک ها و بیمه های خصوصی نیز توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی انجام می شود.

وی اظهارداشت‌: با توجه به این که کمتر از دو ماه به پایان سال 85 باقی مانده، برنامه ریزی ها برای آغاز بررسی ها و انجام گزارشات حسابرسی سال مالی 85 بانک‌ها و بیمه ها در سازمان آغاز شده است.

رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به این که در 10 ماهه ابتدای سال جاری حسابرسی مالیاتی 674 شرکت و سازمان دولتی توسط سازمان حسابرسی انجام شده است، تصریح کرد: البته براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، حسابرسی مالیاتی بیش از دو هزار و 200 شرکت و سازمان طی مدت مذکور انجام شده است.

به گفته وی ، حسابرسی مالیاتی شرکت های صد درصد دولتی برعهده سازمان حسابرسی است اما شرکت هایی که صد درصد دولتی نیستند می توانند برحسب تمایل حسابرسی مالیاتی خود را به موسسات حسابداری یعنی اعضای جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی ارائه دهند.

نادریان اضافه کرد: ازمجموع تعداد 2 هزار و 200 شرکتی که در 10 ماهه ابتدای سال جاری حسابرسی مالیاتی آنها انجام و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است، حسابرسی مالیاتی بیش از1500 شرکت توسط جامعه حسابداران رسمی انجام شده است.

وی ادامه داد: کمتر از 40 درصد از حسابرسی های مالیاتی شرکت های دولتی توسط سازمان حسابرسی و بقیه توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی انجام شده که دلیل این امر تعداد بالای اعضا و شرکت های حسابرسی خصوصی و کم بودن افراد و کارشناسان سازمان حسابرسی نسبت به آنها است.

رئیس سازمان حسابرسی اظهارداشت: گرچه تعداد گزارشات حسابرسی مالیاتی دستگاه‌ها درسال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما گزارشات تهیه شده در سازمان حسابرسی در سال جاری تقریبا به میزان سال گذشته بوده است.