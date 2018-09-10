سفر ۲ روزه وزیر ارشاد به ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،مدیریت ارشد استان به همراه معاون سیاسی و جمعی از مدیران زیرمجموعه این وزارتخانه و تعدادی از فعالان حوزه های فرهنگی در مراسم استقبال سید عباس صالحی در فرودگاه شهدای ایلام حضور یافته اند.

در جریان سفر ۲ روز وزیر ارشاد به ایلام برنامه ها و دیدارهای متعددی پیش بینی شده که شامل وزیر حضور در مزار شهدای گمنام و ادای احترام به آنان ، نشست با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام ، نشست با مدیران نهادهای هم خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وزیر ارشاد عصر امروز به شهرستان دره شهر سفر می کند که دیدار با با هنرمندان شهرستان های آبدانان، دره شهر، دهلران و بدره ، بازدید از موزه مردم شناسی در ای نسفر پیش بینی شده است.

صالحی فردا نیز روز پرکاری در ایلام خواهد داشت که شامل دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، حضور در نشست شورای فرهنگ عمومی، دیدار با هنرمندان شهرستان های ایلام، ایوان، سیروان، ملکشاهی، چرداول و مهران و دیدار با یکی از هنرمندان پیشکسوت ایلام خواهد داشت.

آخرین برنامه حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایلام نشست با خبرنگاران خواهد بود.