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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

سقوط ۵ پایگاه امنیتی «فاریاب» افغانستان به دست طالبان

سقوط ۵ پایگاه امنیتی «فاریاب» افغانستان به دست طالبان

مقامات محلی ولایت فاریاب افغانستان از سقوط ۵ پایگاه امنیتی این ولایت به دست طالبان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، شماری از اعضای شورای ولایتی فاریاب اعلام کردند که در نتیجه سقوط ۵ پایگاه امنیتی افغانستان در شهر «پشتون‌کوت» این ولایت به دست طالبان، ۹ نیروی دولتی این کشور کشته و ۱۱ تن دیگر  نیز زخمی شدند.

اعضای این شورا اعلام کردند که طالبان مسلح شب گذشته به پایگاه نیروهای دولتی افغانستان در منطقه‌ «چهار توت» واقع در پشتون کوت حمله کردند.

مقام‌های محلی فاریاب بارها از دولت مرکزی افغانستان خواسته‌اند که در راستای تامین امنیت این ولایت گام‌های مستحکمی بردارد.

لازم به ذکر است که فاریاب در شمال افغانستان در سال جاری شاهد شدیدترین حملات طالبان مسلح بوده است؛ این گروه در بخش‌های وسیعی از این فاریاب حضور گسترده دارند.

کد مطلب 4399191

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