مدارس باید محل کسب معرفت و مهارت زندگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله غلامی روز دوشنبه در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ امید که در مدرسه دخترانه متوسطه دوم فاطمیه هلال احمر قزوین برگزار شد اظهارداشت: نگاه ما به توانمندی دانش آموزان و آموزش محوری جدی است تا بتوانیم به سمت کیفی سازی حرکت کنیم.

وی بیان کرد: باید معلمان زمینه حرکت در مسیر برنامه محوری را داشته باشند تا به هدف برسیم و اگر دنبال تحول در مدارس هستیم باید برنامه ریزی را جدی بگیریم و بدانیم این کار بدون مشارکت والدین و دانش آموزان محقق نمی شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک استان تصریح کرد: مدارس رکن اصلی تعلیم و تربیت هستند و باید فضایی شاداب و با نشاط برای تحصیل دانش اموزان مهیا کنیم تا انگیزه تحصیل بیشتر شود.

وی گفت: در مدرسه فاطمیه هلال احمر که امروز به صورت نمادین زنگ امید در آن نواخته می شود حدود ۶۰۰ دانش آموز تحصیل می کنند و تلاش شده از فضا بیشترین استفاده شود و با اداره آن به صورت هیئت امنایی به دستاوردهای خوبی رسیده ایم.

غلامی بیان کرد: شکل گیری مدارس هیئت امنایی تجربه موفقی است که می تواند الگوی سایر واحدهای آموزشی باشد و ما نیز در آموزش و پرورش باید بستر رشد و تعالی را فراهم کنیم.

وی گفت: با برنامه ریزی مناسب و توجه به امور پرورشی تلاش کرده ایم به کیفی سازی تحصیل و مشارکت جمعی کمک کنیم و اعتقاد داریم مدرسه باید محل کسب معرفت باشد.

در ادامه به صورت نمادین زنگ امید در مدرسه فاطمیه قزوین نواخته شد و دانش آموزان آماده شروع سال تحصیلی شدند.

در استان قزوین تعداد دانش آموزان متوسطه بالغ بر ۹۴ هزار و ۹۶۰ نفر است که که در ۶۶۹ واحد آموزشی تحصیل خواهند کرد که حدود ۴۶ درصد دانش آموزان متوسطه استان را دختران و ۵۴ درصد را پسران تشکیل می دهند.

در مقطه متوسطه پایه دهم حدود ۱۵ هزار نفر دانش آموز دختر و پسر تحصیل خواهند کرد.