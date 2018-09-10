سلسله کارگاه های ایمنی زیستی توسط پژوهشکده محیط زیست برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، این کارگاه ها که تا کنون تعدادی از آنها برگزار شده است، ازمجموعه کارگاه‌های آموزشی پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی است که با اعتبار صندوق محیط زیست جهانی و مساعدت برنامه حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد برگزار می شود.

جلیل بادام فیروز، رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار گفت: این کارگاه ها برای اجرای طرح توانمند سازی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این کارگاه ها تشریح دستورالعمل‌ها و پروتکل ها برای اگاهی رسانی به کارشناسان و متخصصان و تصمیم گیرندگان حوزه ایمنی زیستی است.

بادام فیروز اظهار امیدواری کرد : این سلسله کارگاه ها در آگاهی بخشی عموم جامعه و بویژه مخاطبین تاثیر گذار و تصمیم سازان در این حوزه، مفید و موثر باشد.

تا پایان شهریور ماه شش کارگاه ایمنی زیستی توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد.

در هریک از این کارگاه ها جمعی از اساتید متخصص و مجرب در حوزه زیست فناوری حضور دارند که در بخشهای مختلف زیست فناوری نوین سخنرانی کرده اند.

از جمله موضوعات بحث شده در این کارگاه ها می توان به مقوله هایی چون قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی در حوزه ایمنی زیستی و زیست فناوری نوین، وضعیت جهانی محصولات تراریخته و کاربردهای آنها، اصول و روشهای ارزیابی مخاطرات احتمالی محصولات اصلاح شده ژنتیکی در دنیا و راهکارهای کاهش مخاطرات حاصل از آنها اشاره کرد.