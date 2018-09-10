تامین لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند توسط بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، پهبد پورشبانان در مراسم افتتاح کمپین لبخند مهر افزود: بهزیستی تلاش کرده تا اعتماد عمومی مردم نسبت به این سازمان افزایش پیدا کند و خوشبختانه توانسته ایم با شفافیت در حوزه مشارکت های مردمی، موفقیت های خوبی به دست آوریم.

وی افزود: سازمان بهزیستی اقدامات زیادی در شرایط بحرانی مانند زلزله کرمانشاه برای مددجویان و سایر اقشار نیازمند و زلزله زده کرمانشاه انجام داده به طوری که در بدو وقوع زلزله ستادی در سازمان تشکیل و خدمات موردنیاز را به زلزله زدگان آغاز کرد.

جانشین رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه خدمات روانشناختی، روانشناسی، ارائه خدمات به آسیب دیدگان توسط اورژانس اجتماعی و حمایت از کودکان بی سرپرست از جمله این خدمات بوده است، گفت: در هفته های گذشته نیز خدمات ساخت ۱۰ روستامهد در مناطق زلزله زده کرمانشاه آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه کمپین تامین لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند از دو سال پیش در سازمان بهزیستی آغاز شده است، گفت: یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در جهت کمک به دانش آموزان نیازمند توسط این کمپین به صورت نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده است.

به گفته پورشبانان، کمک های جمع آوری شده میان دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق کم برخوردار با همکاری آموزش و پرورش توزیع می شود و خیرین و نیکوکاران می توانند با مراجعه به ادارات بهزیستی کمک های خود را به این کمپین اهدا کنند.

وی گفت: سهم هر دانش آموز در طرح لبخند مهر ۱۰۰ هزار تومان به صورت نقدی همراه با لوازم التحریر خواهد بود.